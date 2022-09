Non tutto, perché dopo questa ci saranno altri 12 punti a disposizione nelle prossime cinque partite di Champions e per dirla alla Allegri ne serviranno 10 per passare il turno, ma molto più di quanto possa apparire leggendo Juve-Benfica. Lo snodo cruciale, il primo dell'anno, è arrivato e i bianconeri si presentano non al meglio, per usare un eufemismo. Eppure, altra chance non c'è: serve una vittoria, solo una vittoria. Senza gli spesso citati Chiesa e Pogba, ma anche senza Rabiot e Locatelli, oltre ad Alex Sandro.