Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A e sono molti i giocatori a rischio squalifica. In casa Juve, in attesa della finale di coppa Italia contro il Napoli di mercoledì, già iniziano i calcoli per il prossimo match di Serie A. Sono tre i giocatori della Juventus in diffida verso la ripresa del campionato. Oltre a Paulo Dybala, anche Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt sono a un solo cartellino giallo dalla squalifica. Dovranno quindi stare attenti già dal match della ripresa del campionato contro il Bologna.