La Juventus ha già gli occhi fissi verso il rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Sabato 19 ottobre alle 20.45 i bianconeri scendono in campo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic all'Allianz Stadium e, a partire dalla giornata di oggi, prende il via la vendita libera dei biglietti, come annunciato dal sito ufficiale del club:



"La Juventus rientrerà dalla pausa per gli impegni delle Nazionali giocando fra le mura di casa. Sabato 19 ottobre alle 20.45 infatti è in programma la sfida contro il Bologna. Si sono svolte nei giorni scorsi le fasi di vendita riservata Juventus Member. Il 10 ottobre inizia la vendita libera, con una speciale promozione per le famiglie!".