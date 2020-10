Cercato dalla Juventus per la prossima stagione, in quanto non ha ancora firmato il contratto e potrebbe quindi liberarsi a zero, David Alaba è sempre al centro dei pensieri della dirigenza bavarese. Queste le parole di Hasan Salihamidzic, ds del Bayern: "Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare".