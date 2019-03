Ci sono gli obiettivi primari e poi le occasioni di mercato. Che si riflettono con due fattori fondamentali: i parametri zero e le clausole rescissorie. Anche nel dopo-Marotta la Juve non cambia strategia, Aaron Ramsey è stato il primo grande colpo a zero della prossima stagione. E tra le clausole rescissorie ecco che sempre dalla Premier arriva qualcosa che è molto più di una semplice suggestione: come anticipato da Calciomercato.com, prende quota il contatto tra la Juve e gli agenti di Toby ​Alderweireld, in scadenza di contratto nel 2020 ma vincolato al Tottenham da una clausola rescissoria di 25 milioni di sterline.