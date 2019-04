Toby Alderweireld è forse il meno pubblicizzato tra tutti i difensori finiti in orbita Juve. Eppure resiste in questa lista. Anche lui ha una clausola rescissoria che lo rende particolarmente appetibile per semplicità di trattativa e basso costo, con 25 milioni di sterline può cambiare maglia lasciando il Tottenham, club con il quale sembra essere giunto ai titoli di coda. Centrale di professione, a suo agio anche da esterno destro, Alderweireld rimane saldamente nella lista di Fabio Paratici, che lo segue e lo stima. E lo studierà anche in semifinale di Champions, da spettatore e non da avversario.