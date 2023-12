Non rinnova, su questo non ci sono più dubbi in casa Juve. E poi? Poi Alex Sandro si guarderà attorno, in Turchia sono pronti a tornare alla carica. Ma prende quota pure l'ipotesi di un ritorno in Brasile, magari in quel Santos che lo ha lanciato e ora dovrà ricostruirsi dopo una storica e clamorosa retrocessione.