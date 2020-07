L'esterno della Juve Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro la Lazio: "Ogni partita è importante, sia questa, sia la prossima, sappiamo che anche loro vogliono il campionato, quindi dobbiamo entrare con l'unico pensiero di vincere e fare una buona prestazione".



La Lazio ha tantissimi infortunati e sta passando un brutto periodo. Come hai vissuto i risultati delle altre squadre e in particolare dell'Inter ieri sera?

"Sono stati buoni risultati per noi, sappiamo che in questo momento è difficile avere la squadra con tutti i giocatori che stanno bene, però noi siamo fortunati ad avere tanti giocatori che possono fare la differenza".