Sarà una Juve estrema. Non per il modo di giocare, ma quello d'intendere e di applicare la formazione. L'obiettivo bianconero è quello di sfruttare completamente gli esterni, giocare in ampiezza ed evitare gli imbottigliamenti 'sarristi' nel mezzo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, se a destra il ruolo è ricoperto da più e funzionali giocatori, a sinistra le cose sono cambiate: prima ha giocato Frabotta, poi Cuadrado. E con Luca Pellegrini e De Sciglio andati via in prestito, ora si attendono i padroni della fascia, dunque Alex Sandro e Federico Bernardeschi.

