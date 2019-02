Il terzino sinistro della Juve Alex Sandro, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Champions e campionato:



SULLA CHAMPIONS - "Le partite di Champions League sono un’altra cosa rispetto a quelle di campionato. La nostra concentrazione deve rimanere alta perché ci avviciniamo alla fase finale".



SUL PEGGIOR AVVERSARIO - "Atletico il peggiore? Avessimo incontrato qualcun altro, si sarebbe detto lo stesso. L'Atletico sa giocare a questi livelli. Può avere soluzioni difficili da contrastare, e poi giocano spesso partite di livello internazionale, spesso anche arrivando fino in fondo. Sarà una bella partita".



SULLA DIFESA - "Come si fermano? Ha tanti grandi giocatori, una squadra con ottimo gioco, sia in attacco che in difesa. Non possiamo concentrarci solo sugli attaccanti: sono forti in tutti i reparti. La Juve entra in campo sempre per vincere, pure l'Atletico lo farà. Una grande partita per chi sarà in campo e per chi la guarderà".