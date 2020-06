Mancano ormai quattro giorni alla sfida di Coppa Italia contro il Milan, lasi prepara al ritorno in campo e lo fa con una costante:. Vero e proprio pretoriano di, che ne ha fatto il terzo giocatore più impiegato doposotto la sua gestione, il terzino brasiliano sarà il punto fermo anche alla ripresa e non solo per l'assenza di un'alternativa di ruolo: per il tecnico è una pedina insostituibile negli schemi tattici offensivi e difensivi.. Pesa l'ingaggio da circa 10 milioni di euro lordi l'anno fino al 2023, non a caso la Juve non ha chiuso la porta ad utilizzarlo anche come pedina di scambio per arrivare a un grande colpo sfruttando la lunga lista di club interessati (guidata da). E dal futuro di Alex Sandro poi, dipendono anche le mosse in entrata sulla corsia mancina.Da nomi di primo piano ad altri low cost fino anche a soluzioni interne, sono diverse le piste che la società sta tenendo vive in attesa di avere un quadro chiaro sul da farsi con l'ex Porto. In caso di una sua permanenza, alte sarebbero le possibilità di andare 'al risparmio' nel ruolo: dall'idea di bloccare, di ritorno dal prestito al Cagliari, a profili a parametro zero come(gioca a destra, scalerebbe a sinistra Danilo). Qualora invece Alex Sandro dovesse effettivamente lasciare la Juve, allora necessario sarebbe un investimento importante per riempire la casella e lo sguardo è rivolto a Londra:è la prima scelta, ilmantiene una valutazione elevata () ma sta già cercando il suo sostituto, chiaro segnale di come la cessione non sia assolutamente esclusa dai Blues. Un colpo oneroso, non semplice da sostenere senza l'addio di Alex Sandro,e, per una Juve che sogna in grande, preparare un tandem di alto livello a sinistra potrebbe essere il prossimo step di crescita.