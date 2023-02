Il derby con ilnon è mai una sfida come le altre per la, ma questa volta ha un sapore particolare anche per, un traguardo importante perché permetterà all'ex Porto di entrare tra le '. Una longevità rara, se si considera che il mancino è il terzo straniere con più presenze nella storia della Juventus, davanti ci sono solo(320) e il primatista assoluto,(327). E all'orizzonte resiste anche la possibilità che questo record possa diventare un obiettivo alla portata per Alex Sandro, il cui futuro è ancora da definire.- Il contratto è in scadenza, ma come abbiamo raccontato c'è un'opzione per il rinnovo automatico , che scatta al raggiungimento di determinati obiettivi alle stesse condizioni attuali (circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus), simile a quella che ha portato la scorsa stagione al prolungamento di Juan Cuadrado (al raggiungimento delle 40 presenze). Alex Sandro, che in stagione ha già messo insieme 27 presenze,e, come riferito da Sky Sport,. Una delle eventualità sul tavolo della Juve che riflette su tutte le opzioni disponibili, perché pur ritenendo la parabola di Alex Sandro giunta al capolinea, quello visto nella difesa a tre è un giocatore 'nuovo'., quella di 'stoppare' il rinnovo automatico per poi valutare a fine stagione un eventuale nuovo contratto a condizioni più vantaggiose. Alex Sandro aspetta quindi le mosse della Juve, intanto si prepara a entrare tra le leggende della storia bianconera: contro il derby il traguardo delle 300 presenze, per il futuro c'è tempo.