Buone notizie. E forse ce n'era parecchio bisogno. La Juventus ritrova definitivamente Alex Sandro. Il terzino brasiliano sta bene e ha lavorato con continuità in questa settimana. Un rientro che ha convinto soprattutto Sarri, che - come racconta Sky Sport - è pronto a lanciarlo nuovamente tra i titolari nella sfida con l'Atalanta in programma domani sera alle 21.45.