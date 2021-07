La Coppa America che si è appena conclusa con il trionfo di Lionel Messi, per i terzini della Juve è stata il riflesso della stagione che hanno disputato in maglia bianconera.(anche se da esterno alto),, sempre con la Seleçao., che fa nascere necessariamente delle riflessioni, fra i dirigenti della Juve, sulla sua attuale affidabilità.La scorsa stagione è quella che più di tutte ha evidenziato la necessità di un vice-Alex Sandro. I. I suoi numeri, se confrontati a quelli dei suoi colleghi della fascia opposta, sono preoccupanti:(entrambi contro il Parma)(2 gol e 19 assist in 40 partite)., reduce da una stagione difficile con l'Atletico Madrid e soprattutto autore di una giocata difensiva da horror che ha regalato l'1-0 a Di Maria e la Coppa a Messi.Ecco quindi che si rende evidente uno dei tanti problemi di una rosa che, negli ultimi anni, è stata costruita con poco criterio:. Quest’estate, però, una soluzione bisognerà trovarla perché tre terzini in rosa sono troppo pochi. L'idea, visto che l'appannamento di Alex Sandro si sta prolungando per più di una stagione, sarebbe quella di fare un passo oltre:. Senza cessioni, però, in questa situazione, non si può nemmeno comprare eMolto più probabile diventa quindi una sua permanenza, ma in questo caso,terzino olandese del PSG i cui interessi sono curati da Mino Raiola (che ha ottimi rapporti con la dirigenza bianconera) e che la Juve vorrebbe provare a prendere in prestito.Torna da un’altra stagione in prestito e nemmeno quest’anno le sue prestazioni sono state convincenti. La Juve, però, crede in lui e soprattutto ne ha bisogno. Se non arriverà nessuno dal mercato, sarà lui a prendere il ruolo di vice-Alex Sandro. Sarà la sua ultima occasione.