Sembrano lontani i tempi in cui Alex Sandro sembrava vicino all'addio dalla Juve. La sua partenza, che avrebbe potuto generare una plusvalenza, è ora bloccata da Sarri. Il feeling con il tecnico campano è totale, grazie ad un'intesa basata sui concetti di gioco dell'allenatore e sul rendimento del brasiliano. In estate si era fatto avanti il Manchester City, ma ora la Juve lo ritiene intoccabile per gennaio. A giugno, invece, andranno valutate le offerte, ma l'idea è quella di proseguire insieme a lungo.