Rinnoverà. Anche se a questo punto dovesse sfumare per qualsiasi motivo il prolungamento automatico (condizioni ormai a un passo per lui), Alex Sandro resterà ancora alla Juve. La decisione è stata presa, i contatti con il suo entourage (guidato da Pablo Miranda) sono ormai continui con la Juve che spera di ottenere un discreto sconto sull'attuale ingaggio magari in cambio di un un anno più sul contratto. Parti al lavoro, con una certezza: Alex Sandro rinnoverà. E nella prossima stagione diventerà con ogni probabilità lo straniero con più presenze nella Juve.