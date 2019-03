Alex Sandro spostato da terzino ad esterno d’attacco: una soluzione a disposizione di Massimiliano Allegri, che ripropone questo esperimento contro l'Udinese. L’ultima volta che il brasiliano della Juventus è stato utilizzato in questo ruolo in campionato risale al 18 febbraio 2018, in un derby di Torino deciso proprio da un suo gol: allora Alex Sandro era stato schierato insieme a Higuain e Douglas Costa.