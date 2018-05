"La permanenza di Alex Sandro dipende in parte anche dalla continuità di Allegri". Lo riferisce Rai Sport, perché Alex Sandro è tra quei 4-5 calciatori che dovrebbero lasciare la Juventus nel caso Allegri rimanga. Lui la pensa allo stesso modo: per Alex Sandro il rinnovo è possibile solo se Allegri va via. Sicuramente i due non hanno avuto rapporti idilliaci in questi ultimi anni.