A fine stagione andrà via. Questa volta per davvero. Non ci sono più opzioni già concordate per un ulteriore prolungamento, né progetti che lo vedano ancora coinvolto in futuro. Così Alex Sandro saluterà la Juventus salvo clamorose sorprese, con un obiettivo individuale ancora da poter raggiungere dopo aver recuperato dall'infortunio: quello di poter diventare lo straniero con più presenze nella storia della Juve.