Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, parla a Sky Sport: "L'avversaria scudetto? Ci sono tante squadre, Napoli, Inter e Atalanta stanno facendo benissimo. Forse Napoli e Inter fino alla fine possono arrivare insieme alla Juve. De Ligt? Noi che siamo qua da tanto tempo dobbiamo passare un po' di esperienza e tranquillità per quelli che arrivano, ma non lo vedo in difficoltà, è fortissimo, mi vedo bene affianco a lui. Farà meglio ogni partita che giocherà, è importante per noi".