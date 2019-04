Il terzino della Juventus Alex Sandro è intervenuto a Rai Sport dopo il pari con l'Ajax nell'andata dei quarti di Champions League: "Buon risultato, abbiamo fatto un gol in trasferta. Dobbiamo continuare a lavorare, a loro piace pareggiare. Dobbiamo stare concentrati per fare meglio di oggi. Ronaldo? Sapevamo già che sarebbe arrivato a giocare questa partita. Quando decide di giocare una partita, lo fa. Il gol subito? Succede perdere il pallone lì, dobbiamo migliorare. Non dobbiamo prendere gol così, testa alta e facciamo meglio al ritorno. Il palo di Douglas Costa? Sono dispiaciuto per lui, meritava il gol".