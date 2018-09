Alex Sandro, terzino della Juventus e del Brasile, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro verde oro in vista dell’amichevole contro l’El Salvador. Ecco le sue dichiarazioni su Ronaldo: "Penso che sia un calciatore di grande talento. Ovunque giochi, i suoi compagni hanno qualcosa da imparare da lui. Ho passato un breve periodo con lui, ma ho già notato come sia una persona che aiuta e a cui piace essere aiutato. È disposto a capire come lavora la squadra e come giocano i compagni."



SUL BRASILE - "Se c’è correlazione tra il fatto che io sia qui e il suo arrivo alla Juventus? No, non c’è. Ad avermi portato qui è solo l’ottimo lavoro fatto con il club e con la Nazionale. Sicuramente con CR7 alla Juventus tutto il mondo pone grande attenzione alle nostre partite, ma non è stato lui a portarmi in Brasile".