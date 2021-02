Alex Sandro, terzino della Juventus, parla a Juventus Tv prima della sfida contro l'Inter in Coppa Italia: "Servirà una grande prestazione sia sotto l’aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che faremo una grande partita. Quando perdi devi imparare dai tuoi errori. Faremo di tutto per non ripeterli, saremo ancora più forti".