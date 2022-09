Che di lui continua a fidarsi, che contando su di lui non ha chiesto in estate alcuno sforzo per l'out di sinistra:preso atto della decisione di non muoversi prima del tempo da parte di Alex Sandro allora in casa Juve è stata condivisa la scelta di investire in altri settori del campo. A lungo in pugno è stato Owen, osservato e poi corteggiato, infine sfumato quando l'Ajax ha affondato il colpo proprio investendo quanto previsto inizialmente dalla Juve, vale a dire 10 milioni. Ha giocato poi d'anticipo il Tottenham per strappare Destinyalla concorrenza bianconera. Solo in extremis e solo in prestito è stato tentato un assalto last minute per(ora al Notthingam Forest), quando ormai era troppo tardi e senza trovare la sponda dell'Atletico Madrid.come esterno o come alternativa a Danilo nel ruolo di braccetto della difesa a tre.Lontani i tempi in cui la Juve si tirava indietro sul più bello dal tavolo della trattativa con Chelsea (60 milioni nel 2017) e Psg (50 milioni nel 2018). Inevitabile il rinnovo per premiarne la fedeltà, quando ancora era uno degli esterni di maggior rendimento d'Europa. Poi è successo qualcosa, poi è iniziata un'involuzione a tratti inspiegabile, con Alex Sandro che è rimasto uno dei principali problemi della Juve in difficoltà delle ultime stagioni.