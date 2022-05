Dopo più di 7 stagioni, l'avventura del brasiliano Alex Sandro alla Juve sembra essere giunta al capolinea. Le prestazioni sottotono dell'ex Porto non convincono la società che, vorrebbe puntare su altri profili. L'unico ostacolo è rappresentato però dal contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe bloccare il mercato in uscita. In entrata, invece, il club bianconero avrebbe stilato una lista di tre nomi per il futuro della fascia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport i profili individuati sarebbero: Destiny Udogie dell’Udinese, Owen Wijndal dell’AZ e David Raum dell’Hoffenheim.