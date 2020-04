La Juventus opererà in difesa, reparto terzini, per regalare a Sarri quelle alternative che sono mancate quest’anno, complici gli infortuni di Danilo, la poca affidabilità di De Sciglio, con Alex Sandro chiamato a fare gli straordinari. Uno degli obiettivi è Alex Telles, laterale sinistro del Porto, che è al centro di un intricato intreccio di mercato. Stando a quanto riporta il Daily Star, sarebbe il Paris Saint-Germain in vantaggio sul laterale ex Inter, tanto da aver scoraggiato il Chelsea che virerà su Ben Chilwell del Leicester, già seguito durante la sessione di mercato invernale.