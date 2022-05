La Juventus è andata all in su Angel Di Maria e presto troverà la quadra finale per trasformare l'ormai ex-PSG nel primo colpo per la prossima stagione da regalare ad Allegri. Cosa manca? Solo da delineare al meglio l'offerta economica che è stata finora strutturata o sotto forma di un biennale da 7 più bonus o di un annuale con opzione da 8.