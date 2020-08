Dopo due giorni interamente trascorsi al JTC, i bianconeri hanno beneficiato di qualche ora di riposo supplementare al mattino. Oggi era infatti in programma un solo allenamento e la squadra si è ritrovata nel tardo pomeriggio per dedicarsi, dopo il riscaldamento, ad una seduta tattica, chiusa poi da una partitella. È tornato al JTC anche Paulo Dybala per proseguire nel suo programma di recupero.



Domani stesso copione: i bianconeri saranno in campo nuovamente nel pomeriggio.