La Juventus è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione. Viste le carte d'identità di Chiellini e Bonucci, visto l'addio di Barzagli e la cessione di Benatia, i bianconeri vogliono un top player per il ruolo. Un profilo alla Varane del Real Madrid. E pensare che un centrale dell'altrà metà di Spagna, quella catalana, poteva essere già juventino...



LENGLET! - Clement Lenglet, centrale del Barcellona, si racconta a elPeriodico, svelando proprio che a 18 anni stava per firmare con la Juventus: "Gioco 10 partite con il Nancy in Ligue 1 e la Juve chiama mio padre per andare a Torino. Vado con lui per visitare il centro sportivo. Vediamo persino una partita della Juve contro l'Empoli. Ma in quel momento vedo che tutto è troppo grande per me, ho 18 anni, ho solo giocato 10 partite col Nanci. E loro hanno Bonucci, Chiellini, Barzagli... firmare in quel momento per la Juve sarebbe stato un grosso rischio. Rischio sportivo, visto che economicamente l'offerta era molto più alta rispetto a quella del Nancy. Ma era un rischio per la mia carriera. Non ero pronto, non potevo competere e quindi non avrei potuto giocare".



NESSUN RIMORSO - "E' stata una mia decisione, ma anche i miei genitori erano d'accordo. Però volevo vedere tutto da dentro, volevo scoprire il mondo Juve, quello che avevano da offrirmi, anche per rispetto dei loro confronti. Sarebbe stato facile firmare per loro. Ma non era il mio momento, e non ho mai avuto alcun rimorso".