Un attacco sul mercato. La Juventus può rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Higuain, Bernardeschi e Douglas Costa sono sulla lista dei partenti, mentre anche uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo rischia di non essere più considerato incedibile. Cessioni permettendo, l'idea dei dirigenti bianconeri è quella di prendere un altro paio di rinforzi oltre a Kulusevski, già prenotato lo scorso gennaio dal Parma via Atalanta.



Per quanto riguarda il centravanti d'esperienza si fa il nome del francese Alexandre Lacazette (29 anni) dell'Arsenal in alternativa al bosniaco Edin Dzeko (34 anni), che si può liberare grazie al possibile scambio tra Roma e Napoli: Under per Milik. Quest'ultimo contattato anche dalla stessa Juve.



Data sulle tracce di Donyell Malen, classe 1999 già nel giro della nazionale olandese (in gol all'esordio contro la Germania) e sotto contratto con il PSV Eindhoven fino a giugno 2024. Tra campionato e coppe europee ha segnato 11 reti nella passata stagione e 17 in quest'ultima. Anzi, nella prima parte, perché il 15 dicembre contro il Feyenoord si è infortunato al ginocchio, è stato operato e da allora non ha più visto il campo. Ma la Juventus crede ancora nel suo talento, tanto da aver già allacciato i primi contatti con il suo agente Mino Raiola.