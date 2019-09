Un serata deludente. L’ennesima, in queste ultime settimane, per Matthijs De Ligt. In difficoltà, a tratti quasi goffo, nella partita poi vinta, in rimonta, dalla sua Olanda contro la Germania. Ma le incertezze del centrale della Juve hanno messo a serio rischio tre punti vitali per gli Orange.



INCERTO - Difeso da Koeman alla vigilia (“E’ uno dei più forti al mondo, dategli tempo”), il classe ’99 è stato schierato contro la Germania dal 1’ minuto, al fianco di van Dijk. Una partita decisiva per gli olandesi: serviva una vittoria per rientrare in corsa nelle qualificazioni ad Euro 2020. Dopo solo 9 minuti di gioco primo buco difensivo per l’Olanda: Klostermann conclude da solo al centro dell’area di rigore, facile poi il tap in di Gnabry. Gli Orange rimontano e si portano sul 2-1, ma proprio in quel momento De Ligt, con un goffo, seppur sfortunato, tocco di mano regala un rigore (finanche dubbio) alla Germania, che Kroos trasforma. 2-2 e tutto da rifare. Ci pensano Malen e Wijanldum a riportare con due fiammate offensive gli ospiti avanti, ma è ancora il difensore della Juve a rischiare di rovinare tutto, perdendosi, senza essere punito, anche Gnabry allo scadere.



IMPATTO NEGATIVO - Lento, imbolsito, goffo, spesso insicuro: questo De Ligt è un parente lontano di quello ammirato fino a pochi mesi fa con l’Ajax. Il suo impatto con l’universo Juve è stato a dir poco difficile.. Lo sbarco a Torino, tra sorrisi e attestati di stima, sembra sempre più lontano. Arrivato in un’operazione da 85,5 milioni di euro complessivi, l’olandese è ad oggi lontano dalle aspettative della Juve. In panchina con il Parma, in campo forzatamente con il Napoli, a causa dell’infortunio di Chiellini, ha deluso anche con gli azzurri: da due sue clamorose amnesie nascono almeno altrettante reti dei partenopei. Juve e Olanda, nonostante i suoi errori, hanno comunque portato a casa la vittoria. Ma, senza Chiellini e con la Champions alle porte, di tempo per ambientarsi e tornare ad essere quello “vero” non ce ne è ancora molto.