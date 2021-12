. Un po' pochini. La difficoltà a segnare non preoccupa Allegri, almeno all'apparenza: "Dobbiamo stare tranquilli, abbiamo i gol nelle gambe e il rapporto tra occasioni create e reti fatte può solo migliorare". Ecco, da migliorare è la precisione sotto porta: contro il Genoa la Juve ha fatto 27 tiri e solo due gol, dei quali uno da calcio da fermo.- I bianconeri hanno il dodicesimo attacco della Serie A, il peggiore tra le big e dietro anche a squadre come Verona, Bologna, Empoli e Sassuolo. Non benissimo. Per capire il motivo - o uno dei, forse il più semplice - bastare dare uno sguardo alle cessioni: addio Ronaldo, addio gol. O quasi.. E anche dal centrocampo aiutano poco: 2 gol a testa di McKennie e Locatelli e nient'altro. Ha segnato più Bonucci (3 reti), per dire.- In generale però la Juve fa fatica ad andare a segno, Allegri mantiene la calma ma si aspetta qualcosa di più soprattutto da Alvaro Morata (3 centri) e Federico Chiesa (ancora fermo a uno e non rientrerà prima del 2022).. L'attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Manchester United, conosce bene la Serie A e può diventare una pista low cost per l'attacco bianconero. Il grande sogno si chiama Dusan Vlahovic: i bianconeri continuano a seguire da lontano gli sviluppi sul futuro del classe 2000 della Fiorentina, il giocatore continua a fare gol a raffica nonostante abbia già detto di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023; e più segna e più sale il prezzo. La Juve è a caccia di gol per risalire la classifica, Allegri non si scompone e le prova tutte.