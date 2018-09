La Juve è in ansia per le condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista centrale è stato schierato dal commissario tecnico della Bosnia, Robert Prosinecki, nella vittoriosa gara di Nations League vinta per 2-1 nel pomeriggio di oggi contro l'Irlanda del Nord, ma è stato costretto a lasciare il campo da giocato all'83esimo del secondo tempo.



Il motivo? Un problema muscolare che è stato anche confermato in conferenza stampa dallo stesso ct Prosinecki: "Come sta Pjanic? Ho dovuto sostituirlo perchè si è infortunato. Dobbiamo ancora vedere che cosa gli è successo". Sicuramente la presenza di Pjanic per la gara di martedì prossimo della Bosnia che affronterà l'Austria è a forte rischio, ma sono attesi esami strumentali più approfonditi per capire l'entità dell'infortunio.