Aumentano i contagi all'interno del gruppo squadra della Polonia, impegnata in questi giorni delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A comunicare le nuove positività è la stessa federazione polacca: "La nazionale polacca si è sottoposta a ulteriori test per la presenza di coronavirus. I risultati di Grzegorz Krychowiak e Kamil Piątkowski sono purtroppo positivi". I due si aggiungono alle positività già riscontrate di Skorupski e Klich. In casa Juventus c'è apprensione e si segue lo sviluppo degli eventi, sperando che Szczesny non venga ugualmente contagiato.