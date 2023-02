Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana:



"I ragazzi hanno risposto bene, dopo il 3-0 abbiamo cominciato ad essere un po' superficiali, loro hanno avuto troppe occasioni. Siamo un po' usciti dalla partita, questo non deve succedere e bisogna migliorare. E' successo due volte contro il Monza e all'andata contro la Salernitana. Bisogna sbagliare meno, anche se con il vento che aveva asciugato il campo non era semplice".



RECUPERI - "Abbiamo bisogno di tutti, anche dei giovani come Miretti e Fagioli che oggi hanno fatto bene. I cambi diventano determinanti, danno una mano a tenere alto il pallone. Abbiamo giocatori che vengono da tanti mesi di inattività. è necessario gestirli".



VLAHOVIC - "E' più leggero, più brillante, tecnicamente ha fatto una gran partita, lui come Di Maria".



SCONTRO DIRETTO - "Abbiamo fatto 41 punti ma ce ne hanno tolti 15, quindi siamo a 26 e ai 40 ne mancano 14. Ora bisogna rimontare. Il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria? E' questione di disponibilità, ho messo poi Chiesa per Di Maria e mi ha dato buone risposte".