È Massimiliano Allegri il vincitore del premio come miglior allenatore della scorsa Serie A. Il tecnico della Juventus ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio: "Abbiamo 40 punti? Siamo salvi! Questa è una serata bellissima e sono felice di ricevere questo premio, ringrazio chi sta con me tutti i giorni, soprattutto i giocatori. Il nostro è un gruppo di grandi uomini, con una grande società alle spalle. Ho a disposizione tanti calciatori, mi ritengo fortunato per quelli che ho allenato. Ad esempio stasera c'è anche il Maestro Andrea Pirlo, è stato davvero un onore allenarli. Cristiano Ronaldo? Ha portato professionalità e competitività, è un ragazzo umile".