Non è così scontato come poteva sembrare la conferma di Allegri sulla panchina della Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nell'incontro tra l'allenatore bianconero e il presidente Agnelli si dovrà parlare di soldi (la cifra per un eventuale nuovo anno di contratto) e di calcio: il progetto tecnico per la stagione 2019/2020. Servirà un'analisi per capire che cosa non ha funzionato con l'Ajax, per quale motivo la Juve è arrivata con tanti infortuni e una condizione fisica insufficiente quando il calendario richiedeva il massimo sforzo.