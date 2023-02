, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro lain Coppa Italia:La cosa più importante è l’atteggiamento, cosa che non abbiamo avuto con il Monza"."Non c’è da far rivedere questa partita. Devono capire che a volte serve l’atteggiamento giusto per vincere"."Giocare contro la Lazio non è semplice, soprattutto se scateni la loro velocità. Oggi li abbiamo rallentati, l’unico che poteva prendere palla di testa era Milinkovic e abbiamo difeso bene sulle palle alte"."Credo che la squadra abbia fatto una buona partita, nel secondo tempo siamo stati bravi con le ripartenza. Venivamo da tre partite impegnative, ora abbiamo messo una buona base per ripartire"."Locatelli sta diventando un esempio importante, di cuore, di testa e di come si affrontano le partite. Chiesa è rientrato bene, Vlahovic ha fatto cose buone e altre meno. Non dobbiamo mai mollare, purtroppo domenica con il Monza lo abbiamo fatto".“Ha fatto una partita amichevole una settimana fa, anche una bella partita. Ci vuole pazienza, bisogna navigare a vista. Averlo a disposizione per Salerno sarebbe un gran successo”.“Bisogna andare piano nelle cose, inutile andare di fretta. Col Monza abbiamo sbagliato il primo tempo, stasera è stata fatta una buona partita. Questa era una partita di Coppa Italia, ora penseremo alla Salernitana che per noi è uno scontro diretto".“Quando i giocatori stanno bene e si mettono in campo a disposizione l’uno dell’altro non possiamo perdere giocatori per il campo. Se stanno tutti bene possono giocare, però bisogna correre".