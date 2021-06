Intervenuto in tv sulla possibilità che l'Allegri-bis alla Juventus possa ricalcare il Lippi-bis d'inizio anni Duemila, l'ex esterno bianconero Gianluca Zambrotta ha così risposto: "Quando Lippi ritornò vincemmo scudetti, supercoppe e arrivammo in finale di Champions League contro il Milan. Allegri ha voglia di ricominciare dopo inattività. Conosce ambiente, gruppo e società e questa è una base importante per ricominciare a vincere. La Juve quest’anno ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, tanti se lo sono dimenticati, ma parte da una base importante con un allenatore che già conosce".