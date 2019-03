Secondo quanto riportato da Tuttosport il futuro di Massimiliano Allegri non sarà deciso a fine stagione, come dichiarato dall'allenatore toscano in conferenza stampa. Il tecnico ha bluffato perché il club bianconero non ha intenzione di aspettare che le altre squadre si muovano sul mercato (degli allenatori, ma anche dei giocatori) per poi raccogliere le briciole data l'incertezza del progetto tattico. La scelta sul suo futuro arriverà prestissimo, se non è addirittura già stata presa.