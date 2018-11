Lanon entusiasma, ma vince anche contro il Milan. Ecco il commento di Massimilianoa Sky Sport nel post-partita: "Siamo rientrati subito dopo la sconfitta col Manchester United che poteva pesare,. Nell'occasione del rigore Matuidi e Alex Sandro si erano spinti un po' oltre, è stato bravissimo Szczesny a pararlo"."Stiamo facendo delle buone partite, ottenendo buone vittorie. Oggi è stato un passaggio importante per il campionato, siamo tornati a +6 sul Napoli e a +9 sull'Inter che ha perso a Bergamo"."Lo sapeva già da ieri che doveva andare in panchina. Sgabello? No, ha giocato tantissime partite e doveva riposare, è capitato contro il Milan."."Perdere la partita col Manchester così ci ha fatto bene. Era importante vincere e non prendere gol stasera. Non è che giochiamo meglio in Europa, semplicemente in Champions ci sono più spazi. Secondo me dobbiamo tirare di più da fuori, invece vogliamo sempre entrare nell'area piccola con la palla e non è semplice. E così poi diventi troppo 'bellino' e non va bene. Perché per vincere le partite non basta solo giocare bene"."Quando giochi con Ronaldo, Mandzukic e Dybala davanti hai meno ordine. Ma questo disordine toglie anche punti di riferimento all'avversario. Sapevamo che per questioni di altezza, soprattutto dalla parte di Abate, avevamo possibilità di metterli in difficoltà. Alex Sandro ha fatto un bellissimo cross su Mario, anche se da quella parte c'era Rodriguez. Invece nella prima parte di stagione crossavamo queste palle basse. Dobbiamo sfruttare le caratteristiche che abbiamo"."Se abbassi il ritmo, soprattutto quello della velocità del passaggio, poi ti addormenti e prendi qualche ripartenza. In quelle occasioni diventiamo vulnerabili. Ecco perché la palla deve andare sempre veloce"."Lui è un centravanti atipico, gioca come esterno e viene dentro il campo. Nei minuti finali l'ho messo centravanti e infatti ha fatto gol. I tre davanti sono bravi perché coprono il campo allo stesso modo a prescindere dalla posizione dell'altro. Il 'siuu' di Ronaldo come il mio 'fiuu'? Conta più quello di Cristiano. Sono ragazzi giovani, ormai ho una certa età. Gli addominali? Per me è dura, meglio che mi copra... (ride, ndr)".