Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla sfida con l'Inter: "Bremer al posto di Bonucci? Come quando si fanno le formazioni, è una scelta in base alla partita: Leo ha fatto una bella partita col Paris, quindi stasera rientrava Bremer e ho preferito lui a Leo, però questo fa parte del giro delle rotazioni, soprattutto nella parte difensiva dove ho ottimi difensori. Col Psg ha giocato anche Gatti, quindi fuori Gatti e fuori anche Leo".



MIRETTI E FAGIOLI AL PRIMO DERBY - "Spero sia il primo derby di una lunga serie. A loro manca esperienza, ma hanno tecnica ed entusiasmo".



VLAHOVIC OUT - "Dusan ha provato, ma ha fitte e dolori e non se la sentiva".



CHIESA E DI MARIA - "Chiesa ha più minutaggio di Di Maria, Angel ha 20 minuti nelle gambe".