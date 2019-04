All'interno della lista controfirmata da Massimiliano Allegri, l'ultimo nome è quello del più giovane. Paolo Gozzi, difensore centrale, realizzerà un sogno: sul treno per Ferrara, infatti, è finito anche lui. Lui che in questi giorni si era allenato coi grandi, non senza grandi speranze. Lui che è un centrale, difensore di livello e della Primavera, che andrà a prendere il posto lasciato dalle assenze di Chiellini, Caceres e pure Rugani. Insomma, tutto da vedere se sarà in campo, ma anche solo la chiamata fa emozionare. Compagno di 'stanza' delle giovanili di Moise Kean, Paolo si è messo in mostra durante quest'annata agli ordini di Francesco Baldini. Oggi l'emozioni, domani sarà voglia di portare a casa una giornata sensazionale.