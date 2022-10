Come stanno Federico Chiesa e Paul Pogba? Una domanda a cui ha risposto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: "Partiamo in 19 per Lecce, 16 di movimento più tre portieri, bastano e avanzano. La squadra si compatterà ancora di più e tutti faremo qualcosa in più. Domani Chiesa e Pogba non sono convocati, impossibile anche per mercoledì e al 99% non ci saranno neanche contro l'Inter. Se ci saranno, magari lo faranno col Verona o con la Lazio, ma sarà molto difficile".