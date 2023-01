L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Cremonese: "E' come la prima di campionato, bisogna avere attenzione e la capacità di entrare subito in partita avendo concentrazione per tutta la gara. Sappiamo le difficoltà della partita, la Cremonese è una buona squadra. Mi aspetto una partita compatta, tosta e abbiamo anche cambi importanti. La partita va giocata con una buona intensità e chi andrà in panchina ci deve dare una mano".