Massimiliano Allegri ha parlato dopo il successo della Juve per 1-0 sul Napoli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Sicuramente aumentare i punti sul Napoli è un bel risultato, ma 36 punti non bastano neanche a salvarsi, ne servono altri per rimanere nelle prime 4 senza stare a pensare a ciò che sarà il 26 maggio. Da domani penseremo al Genoa, sarà una squadra noiosa. Ogni volta dobbiamo alzare l’asticella di concentrazione perché i pericoli aumentano”.