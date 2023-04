In conferenza stampa, tra i vari temi che Allegri ha trattato prima della sfida della sua Juve al Sassuolo, c'è una diatriba sorta nei giorni scorsi tra Max e Paulo Sousa.



L'ex bianconero, ora tecnico della Salernitana, alla vigilia del match di andata con lo Sporting aveva dato i suoi connazionali portoghesi favoriti, attaccando il gioco di Allegri.



La risposta del livornese non si è fatta attendere: "Io rispetto e ascolto l'opinione di tutti. Già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare dei consigli. A parte che credo che non sia carino, è una mancanza di rispetto, come se io cominciassi a dare consigli ad altri allenatori su cosa deve fare e non deve fare. Già faccio fatica a farlo con la mia squadra, figuriamoci se posso pensare a come può giocare un'altra squadra. Però ci sono degli allenatori molto bravi che sono in grado di gestire la propria squadra e gestire anche altre squadre".