Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla ai Gazzetta Award dopo aver ricevuto il premio come miglior allenatore dell'anno: “Allenare è stata la mia sfida, io amo le cose impossibili… o quasi. Quando sono arrivato mi tiravano le uova, dissi “speriamo che tra un anno smetteranno”. Ne parlavo col presidente Agnelli, tutte le squadre che ho allenato mi hanno dato qualcosa”.



ERRORI – “Quando ho fatto l’ultimo? Col Manchester (Juve da 1-0 a 1-2, ndr), a volte con i cambi perdi le partite. Ho sbagliato, altre volte è andata bene.



LE SUE STELLE – “Ronaldo avrebbe meritato il Pallone d’oro, la vittoria di Modric sarà uno stimolo in più. Bentancur? E’ giovane, è migliorato molto, ora fa meglio la mezzala che il centrale, in questo dovrà migliorare. Chiellini? Ha tranquillità nel gestire le partite. Assieme a Sergio Ramos, è il più forte”.



L’INTER - “Marotta mi ha voluto alla Juve. Ora è all’Inter ma venerdì ha detto che non viene. Metterò 11 giocatori in campo e spero di fare risultato contro una grande squadra. Una partita bella, affascinante, come sempre da cinque stelle di difficoltà. Spalletti è un grande allenatore. Se mi piacerebbe avere Icardi? Ho un grande attacco, sono già molto contento”.