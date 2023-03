Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo vittoria contro il Friburgo in Europa League: “I ragazzi hanno fatto una bella partita, di grande intensità e di buona tecnica. Per fortuna il loro gol, nell’unica occasione subita, era viziato da un fallo di mano. L’unica cosa, abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Potevamo scegliere meglio e questo fa la differenza”.



CHIESA - “Ha sentito un fastidio, dobbiamo valutare e credo che non sia nulla di grave. Ce lo auguriamo tutti”.



INFORTUNI - “Abbiamo giocatori fuori e altri rientrati da poco. Domenica abbiamo una partita difficile e importante, perché dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere di tutto”.



PREOCCUPAZIONI - “Vediamo. A Friburgo non è semplice, ma la cosa che mi lascia pensare positivo è che loro ci concederanno spazi e noi dovremo sfruttarli. Faremo con quelli che ci sono, l’importante è avere l’atteggiamento giusto sacrificandoci per il compagno”.



CRESCITA - “Maturano perché nella Juve ci sono regole e vecchi che le fanno rispettare. Per competere ci vogliono qualità tecniche, caratteriali e morali. Oggi Kean è entrato bene e sono contento”.



KOSTIC - “Siamo partiti in un modo, poi abbiamo cercato giocatori come Kostic che sta facendo una grande annata. La percentuale di gol rispetto alle occasioni è troppo bassa”.