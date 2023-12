Il famoso Gabbione dei Bagni Pancaldi, quello da sempre nominato Massimiliano Allegri, tecnico livornese in forza alla Juventus, è stato fortemente danneggiato dall'ondata di forte maltempo che ha colpito la città di Livorno. Come riportato da Il Tirreno, l’allenatore della Vecchia Signora si è messo a disposizione per finanziare i lavori e ripristinare la normalità, contattando immediatamente il sindaco Luca Salvetti.



LE DICHIARAZIONI - "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. Da cittadino livornese non posso che condividere la preoccupazione delle persone direttamente coinvolte da quanto accaduto. Come molti sanno il mio affetto per Livorno è sempre vivo e costante, per questo motivo ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare. Sono certo che lo spirito e la forza dei livornesi saranno fondamentali per una rapida ripresa".